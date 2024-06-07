Суд арестовал бывшего замгубернатора Кубани по делу о коррупции

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 24 0

Сергея Власова подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Фото, видео: Пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Басманный районный суд Москвы отправил под арест бывшего заместителя губернатора Краснодарского края Сергея Власова, обвиняемого в коррупции. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Уточняется, что Власову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 5 августа 2024 года.
Экс-чиновника подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Следствие полагает, что обвиняемый, будучи заместителем губернатора Краснодарского края, лично получил взятку за «общее покровительство и попустительство по службе», которое заключалось в том числе в использовании авторитета при решении вопросов взяткодателя.

Об аресте Власова стало известно 24 мая. До этого он работал в должности заместителя губернатора Краснодарского края с 1 декабря 2022 года.

В марте 2022 года Власов возглавил департамент строительства Краснодарского края, в декабре того же года был назначен на должность вице-губернатора Кубани, курирующего строительную сферу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, экс-командующего 58-й армией Вооруженных сил (ВС) РФ Ивана Попова после обличающих показаний на других фигурантов дела оставили под арестом.

+18° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
88.76
0.02 96.57
0.13
Продвигайте свои принципы и идеалы: китайский гороскоп на неделю с 10 по ...

Последние новости

19:22
«Реакция неоднозначная»: Киркоров шокирован результатами пластики Овсянниковой
19:04
Те же симптомы: можно ли летом заболеть ОРВИ и в чем главная опасность вируса
19:00
Суд арестовал бывшего замгубернатора Кубани по делу о коррупции
18:51
«Похорошела сквозь слезы»: Чеботина раскрыла секреты прошлых отношений
18:50
Европа самостоятельно убивает свою культуру — Путин
18:45
Путин призвал не доводить до угрозы применения ядерного оружия

Сейчас читают

Снимите розовые очки: прогноз Таро на неделю с 10 по 16 июня
Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2024: прямая трансляция
«Крутой поэт»: Игорь Гуляев о творчестве Александра Пушкина
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака