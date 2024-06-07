Генерал Попов дал изобличающие показания на других фигурантов дела о хищении

Экс-командующего 58-й армией Вооруженных сил (ВС) РФ Ивана Попова после обличающих показаний на других фигурантов дела оставили под арестом, об этом сообщает источник 5-tv.ru из зала суда Москвы.

Иван Попов дал показания на других участников преступления во время заседания во 2-м Западном окружном военном суде. Именно там рассматривалась поданная жалоба на арест.

Попова арестовали 17 мая на два месяца. Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Позднее стало известно, что следствие ходатайствует о его переводе под домашний арест.

По данным следствия, Попов причастен к хищению более 1,7 тысячи изделий металлопроката стоимостью свыше 130 миллиона рублей, которые были закуплены в прошлом году военно-гражданской администрацией Запорожской области для предоставления гуманитарной помощи.

Ранее 5-tv.ru писал, как 24 мая генерал-майора Ивана Попова суд решил оставить в СИЗО.