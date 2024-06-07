Путин: Россия не разворачивается на Восток по конъюнктурным соображениям

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 28 0

Российский лидер подчеркнул, что это происходит из искренних пожеланий.

Путин: Россия не разворачивается на Восток по конъюнктурным соображениям

Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova

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Российская Федерация не разворачивается на Восток по конъюнктурным соображениям, то есть, не следует за мнением большинства, а наоборот, это происходит из искренних пожеланий. Об этом президент России сообщил во время своего выступления на пленарном заседании XXVII Петербургского международного экономического форума.

Кроме того, президент отметил, что Петр I прорубал окно в Европу, но сейчас центры мирового развития смещаются в Азию.

Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXVII Петербургского международного экономического форума.

В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Участие в форуме принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик. Модератор заседания — Сергей Караганов.

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