Генсек ООН Гутерриш отказался от поездки на саммит по Украине в Швейцарии

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 55 0

В этот же день о решении проигнорировать «мирную конференцию» сообщили Аргентина и Мексика.

Генсек ООН Гутерриш отказался от поездки на саммит по Украине в Швейцарии

Фото: www.globallookpress.com / Bernd von Jutrczenka

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не поедет на так называемую «мирную конференцию» по Украине в Швейцарии. Об этом сообщил его офис.

Таким образом генсек ООН пополнил ряды мировых лидеров, которые один за одним отказываются ехать на встречу, где глава киевского режима Владимир Зеленский намерен в очередной раз попытаться навязать мировой общественности свой «мирный план».

Ранее в этот день стало известно, что президент Аргентины Хавьер Милей тоже решил проигнорировать конференцию по Украине в Швейцарии, которая пройдет в рамках саммита G7. При этом на самом саммите Милей будет присутствовать по личному приглашению премьер-министра Италии Джорджии Мелони.

Тем самым аргентинский лидер дает понять Зеленскому, что не желает поддерживать его, пишет газета La Nacion со ссылкой на близкие к Милею источники.

Не будет на конференции и делегации от Мексики. Об этом сообщили в посольстве латиноамериканской страны в России. Там заявили, что Мехико выступает за мир и ожидает, что в скором времени появится возможность провести переговоры, в которых будут участвовать обе стороны конфликта.

Конференция по Украине пройдет в швейцарском Бюргенштоке с 15 по 16 июня. Предполагается, что в ней примут участие главы государств и представители правительств стран G7, G20, БРИКС и других международных объединений.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Китай отказался от участия в саммите по Украине в Швейцарии.

+18° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
88.76
0.02 96.69
0.12
Продвигайте свои принципы и идеалы: китайский гороскоп на неделю с 10 по ...

Последние новости

22:14
Число пострадавших при ударе ВСУ по Луганску выросло до 57 человек
22:09
Бывший премьер Украины Юлия Тимошенко объявлена в розыск в России
22:00
При обстреле ВСУ магазина в Херсонской области погибли 19 человек
21:59
Голикова: в Соцфонде хватает средств на индексацию пенсий работающим пенсионерам
21:50
Минобороны опубликовало кадры уничтожения морского дрона ВСУ с борта Ка-27
21:27
На ПМЭФ-2024 состоялось торжественное открытие пространства «Здоровое общество»

Сейчас читают

Снимите розовые очки: прогноз Таро на неделю с 10 по 16 июня
Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2024: прямая трансляция
Гример Заворотнюк о предвестниках рака у актрисы: «Я это видела у Фриске»
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака