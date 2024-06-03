Ключевые факторы: почему Китай отказался от участия в саммите по Украине в Швейцарии

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Китай отказался от участия в саммите по Украине в Швейцарии

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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Что именно заявили представители КНР?

Пекин объяснил свой отказ от участия в конференции по Украине, которая пройдет в Швейцарии 15–16 июня. По заявлению МИД КНР, делегация не прибудет на мероприятие, так как не созданы ключевые факторы для его проведения.

Представитель министерства иностранных дел КНР подчеркнула, что конференцию должны признать, как российская, так и украинская стороны. Они должны участвовать в ней на равноправной основе, и все мирные проекты должны обсуждаться справедливо.

От участия в саммите по той же причине отказалась Саудовская Аравия. Также к саммиту не присоединятся ЮАР и Бразилия. Скорее всего, отклонит приглашение и Пакистан. А Австралия отправит на саммит министра системы страхования инвалидности.

Конференция по Украине пройдет в швейцарском Бюргенштоке 15–16 июня. Предполагается, что в ней примут участие главы государств и представители правительств стран G7, G20, БРИКС и других международных объединений. Посол РФ в Берне Сергей Гармонин ранее сообщал, что представителей от Москвы на мероприятии не будет ни в каком качестве.

В рамках саммита планируется обсудить «формулу мира», представленную главой киевского режима Владимиром Зеленским. Ее содержание ранее уже прокомментировала российская сторона, назвав прописанные в плане требования неприемлемыми.

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Ключевые факторы: почему Китай отказался от участия в саммите по Украине в Швейцарии

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