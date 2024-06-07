Число пострадавших при ударе ВСУ по Луганску выросло до 57 человек
Для атаки по жилому сектору ЛНР украинцы использовали ракеты американского производства.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Егор Кильдибеков
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Число пострадавших при обстреле Луганска Вооруженными силами Украины (ВСУ) значительно возросло. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства Луганской Народной Республики (ЛНР).
На 21:00 по московскому времени имеются следующие данные: пострадали 57 человек. 40 из них находятся в больнице. Они госпитализированы с травмами разной степени тяжести. В их число вошли и двое детей. Погибших четверо.
Известно, что ВСУ нанесли ракетный удар по жилому дому в Луганске. В результате атаки пятиэтажное здание рухнуло. Спасатели экстренно эвакуировали людей из-под завалов.
Изначально сообщалось о том, что пострадали 43 человека, а погибли четверо.
Представители Министерства обороны РФ отметили, что удар по жилому сектору был целенаправленным. ВСУ использовали ракеты АТАСМS производства США.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как проходит восстановление освобожденных территорий ЛНР.
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