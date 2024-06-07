Число пострадавших при ударе ВСУ по Луганску выросло до 57 человек

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 17 0

Для атаки по жилому сектору ЛНР украинцы использовали ракеты американского производства.

Число пострадавших при ударе ВСУ по Луганску выросло до 57 человек

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Егор Кильдибеков

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Число пострадавших при обстреле Луганска Вооруженными силами Украины (ВСУ) значительно возросло. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства Луганской Народной Республики (ЛНР).

На 21:00 по московскому времени имеются следующие данные: пострадали 57 человек. 40 из них находятся в больнице. Они госпитализированы с травмами разной степени тяжести. В их число вошли и двое детей. Погибших четверо.

Известно, что ВСУ нанесли ракетный удар по жилому дому в Луганске. В результате атаки пятиэтажное здание рухнуло. Спасатели экстренно эвакуировали людей из-под завалов.

Изначально сообщалось о том, что пострадали 43 человека, а погибли четверо.

Представители Министерства обороны РФ отметили, что удар по жилому сектору был целенаправленным. ВСУ использовали ракеты АТАСМS производства США.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как проходит восстановление освобожденных территорий ЛНР.

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