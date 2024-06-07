«Работа идет по плану»: как проходит восстановление освобожденных территорий ЛНР

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Елизавета Романова
Елизавета Романова Эксклюзив 30 0

Глава ЛНР Пасечник: восстановительные работы на территориях республики идут по плану

Фото, видео: © РИА Новости / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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Тема:
ПМЭФ 2024 Спецоперация

Только за прошлый год были отремонтированы сотни километров дорог.

Восстановительные работы на освобожденных в 2022 году территориях Луганской Народной Республики идут по плану. Об этом 5-tv.ru рассказал глава ЛНР Леонид Пасечник на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).

Он отметил, что на территориях, которые были освобождены в мае этого года, работы пока не начались — от населенного пункта Белогоровка боевики киевского режима отошли недостаточно далеко.

«Поэтому пока что вести восстановительно работы там не представляется возможным. Что касается остальной территории, которая была освобождена еще в 2022 году, то восстановительная работа идет по плану. Нам в этом вопросе активно помогают шефы-регионы», — сказал Пасечник.

За прошлый год были восстановлены дороги. Активно ведется работа над починкой подземной инфраструктуры, водоподачи и водоотведения — чему до 2014 года не уделялось необходимого внимания.

Как отметил Пасечник, враг на российское наступление отреагировал ракетными ударами по территории республики, ставя перед собой цель дестабилизировать спокойную и контролируемую ситуацию в ЛНР. Атаки производятся не только по военным объектам, но и по гражданским, в результате чего страдает мирное население, подчеркнул собеседник.

«Противник, очевидно, пытается сковать наши действия, отвлечь нас», — считает глава ЛНР.

В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВСУ нанесли повторный удар по спасателям в Луганске.

Тема:
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