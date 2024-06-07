При обстреле ВСУ магазина в Херсонской области погибли 19 человек

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Евгения Романова
Евгения Романова 87 0

Сальдо: 19 человек погибли и пятеро ранены при обстреле Садового со стороны ВСУ

При обстреле ВСУ магазина в Херсонской области погибли 19 человек

Фото: Telegram / Владимир Сальдо/ SALDO_VGA

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Тема:
Спецоперация

На месте работают оперативные службы.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Садовое в Херсонской области. В результате нападения погибли 19 человек, также есть пострадавшие и разрушения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«В результате обстрела киевскими боевиками села Садовое Голопристанского муниципального округа разрушен магазин, в котором находилось значительное количество посетителей и персонала. Погибло 19 человек, еще пятеро ранены», — написал он.

На месте работают оперативные службы. Медики оказывают необходимую помощь пострадавшим.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что три человека погибли при обрушении дома в Луганске после удара ВСУ. Семерых удалось спасти из-под завалов.

При обстреле ВСУ магазина в Херсонской области погибли 19 человек

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Telegram / Владимир Сальдо/ SALDO_VGA

2/3

Telegram / Владимир Сальдо/ SALDO_VGA

3/3

Telegram / Владимир Сальдо/ SALDO_VGA

Тема:
Спецоперация
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