При обстреле ВСУ магазина в Херсонской области погибли 19 человек
Сальдо: 19 человек погибли и пятеро ранены при обстреле Садового со стороны ВСУ
Фото: Telegram / Владимир Сальдо/ SALDO_VGA
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На месте работают оперативные службы.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Садовое в Херсонской области. В результате нападения погибли 19 человек, также есть пострадавшие и разрушения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«В результате обстрела киевскими боевиками села Садовое Голопристанского муниципального округа разрушен магазин, в котором находилось значительное количество посетителей и персонала. Погибло 19 человек, еще пятеро ранены», — написал он.
На месте работают оперативные службы. Медики оказывают необходимую помощь пострадавшим.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что три человека погибли при обрушении дома в Луганске после удара ВСУ. Семерых удалось спасти из-под завалов.
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