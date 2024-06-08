Жилой дом в Луганске смогут восстановить после ракетного удара ВСУ

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 20 0

Буряк: пострадавший от обстрела ВСУ дом в Луганске подлежит восстановлению

Жилой дом в Луганске смогут восстановить после ракетного удара ВСУ

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Егор Кильдибеков

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Украинские нацисты атаковали гражданскую инфраструктуру американской ракетой.

Многоквартирный дом в Луганске, подъезд которого обрушился в результате ракетного удара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), смогут восстановить. Об этом заявила первый заместитель строительства и ЖКХ Луганской Народной Республики (ЛНР) Татьяна Буряк в эфире местного телеканала.

«Дом по адресу квартал Ватутина, 22, подлежит восстановлению», — рассказала Буряк.

Она дополнила, что строительные конструкции первого и четвертого подъезда остались не затронутыми. Буряк заверила, что риска их обрушения нет.

Она также сообщила, что третий и четвертый подъезд придется проверить дополнительно, так как именно в них произошел обвал. Известно, что в этих зонах повреждены плиты перекрытия.

ВСУ нанесли ракетный удар по жилому дому в Луганске ракетами ATACMS американского производства. В результате 57 человек пострадали, четверо погибли.

Ранее 5-tv.ru сообщил, чтоЗахарова призвала Армению предоставить список якобы погибших в Буче украинцев.

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