Захарова призвала Армению предоставить список якобы погибших в Буче украинцев

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 37 0

Единственные подтверждения о «нападении России» на населенный пункт — сделанные украинской стороной фото.

Захарова призвала Армению предоставить список якобы погибших в Буче украинцев

Фото: Демьянчук Александр / ТАСС

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Тема:
ПМЭФ 2024

Москва ждет от Еревана список якобы погибших в Буче украинцев. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).

Несколько лет России заявляют о том, что по ее вине в Буче погибли невинные люди. Однако никаких подтверждений этому не было. Россия по-прежнему находится в ожидании заветного списка якобы убитых.

«Мы видели, как этот город посещали бесконечные делегации ЕС, США, Канады. Мы сейчас с ними не общаемся никаким образом, ждать от них чего-либо хорошего или конструктивного не приходится. А вот с армянской стороной мы поддерживаем регулярный контакт», — подчеркнула Захарова.

Представитель МИД также отметила, что ООН проигнорировал многократные запросы РФ на предоставление информации о якобы погибших в Буче.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Европа самостоятельно убивает свою культуру.

Тема:
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