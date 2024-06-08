СК РФ установит обстоятельства преступления ВСУ в Херсонской области

Следственный комитет России установит обстоятельства и всех причастных к удару Вооруженных сил Украины (ВСУ) по селу Садовое в Херсонской области. В результате обстрела несколько часов назад погибли 22 человека, а также пострадали 15.

«Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего, а также круг лиц, причастных к совершению преступления, и даст их действиям правовую оценку», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Так, только за последние сутки помимо Херсонской области ВСУ атаковали 11 населенных пунктов в Курской области. В одном из домов поселка Политотдельский произошел пожар после атаки дрона-камикадзе. Возгорание удалось быстро ликвидировать.

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