Музыкальный критик частенько позволяет себе колкие высказывания. Но в этот раз ему ответили.

Чуть ли не скандалом закончилось музыкальное шоу на одном из федеральных каналов. Актриса Анна Ардова осадила музыкального критика Сергея Соседова за оскорбительную фразу в адрес участницы.

По задумке создателей шоу, в проекте участвуют две команды. Первая — звездная, а во второй — любители петь из народа. Борются они за главный приз — деньги.

В одном из выпусков шоу за приз боролись Ардова, Соседов, Александр Панайотов и другие участники. Музыкальный критик вновь отличился своим экстравагантным поведением. После одного из выступлений он бросил в адрес исполнительницы неприятную фразу — назвал девушку «крупная кукляшка». Ардова молчать не стала и решила поставить на место Соседова.

«Не надо называть ее так, ну пожалуйста. Это очень некрасиво, очень! Ну держите себя в руках. Прекрасная барышня, невероятной красоты. Не надо вот так говорить», — ответила актриса.

Музыкальный критик, конечно, пообещал впредь быть более сдержанным, но он отметил, что не понял, из-за чего на эту фразу можно обидеться. А вскоре и следующего участника назвал «жиденьким Басковым».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Сергей Соседов решил вернуться на телевидение.