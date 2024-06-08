Пушилин назвал чудовищными атаки ВСУ на Херсонскую область и ЛНР

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 49 0

Глава ДНР пожелал всем раненым скорейшего выздоровления и возвращения к привычной жизни.

Пушилин назвал чудовищными атаки ВСУ на Херсонскую область и ЛНР

Фото: П/с губернатора Херсонской области / ТАСС

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Атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на жилые кварталы Луганска и Херсонской области — чудовищные теракты, совершенные киевским режимом. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Киевский режим устроил два очередных чудовищных теракта в братских регионах. Желаю скорейшего выздоровления раненым. Глубокие соболезнования родным и близким. Жители ДНР разделяют боль утрат», — написал он в своем Telegram-канале.

Известно, что ВСУ нанесли ракетный удар по жилому дому в Луганске. В результате атаки пятиэтажное здание рухнуло. Спасатели экстренно эвакуировали людей из-под завалов. В результате зверств боевиков пострадали 57 человек. 40 из них находятся в больнице с травмами разной степени тяжести. В их число вошли и двое детей. Погибших четверо.

Вскоре после этого боевики атаковали магазин в селе Садовое в Херсонской области. В результате этого погибли 22 человека и пострадали еще 15.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Курская область подверглась массированной атаке дронов со стороны ВСУ.

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