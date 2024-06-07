Курская область подверглась массированной атаке дронов со стороны ВСУ

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 25 0

Губернатор Смирнов: Курская область подверглась массированной атаке дронов ВСУ

Курская область подверглась массированной атаке дронов со стороны ВСУ

Фото: Гынгазов Николай / ТАСС

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Пострадало 11 населенных пунктов.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что за сутки 11 населенных пунктов в регионе подверглись атаке дронов украинских боевиков. Об этом Смирнов рассказал в своем Telegram-канале.

«Сбросы с украинских коптеров и атаки дронов-камикадзе зафиксированы вблизи поселков Политотдельский и Теткино, сел Сергеевка и Веселое, хутора Отруба Глушковского района, села Козино Рыльского района, села Гордеевка Кореневского района, сел Горналь и Плехово, хутора Олешня Суджанского района, села Кондратовка Беловского района. Обошлось без пострадавших», — отмечается в публикации.

В одном из домов поселка Политотдельский произошел пожар после атаки дрона-камикадзе. Но удалось быстро ликвидировать возгорание.

Также отмечается, что с помощью средств радиоэлектронной борьбы и стрелкового оружия удалось устранить и обезвредить 15 дронов украинских боевиков.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что при обстреле ВСУ магазина в Херсонской области погибли 19 человек.

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