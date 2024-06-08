Режиссер Спилберг помог подготовить речь Байдена на мероприятии во Франции

Голливудский режиссер Стивен Спилберг помог подготовить речь президенту США Джо Байдену к мероприятию в честь 80-летия высадки союзников в Нормандии, о чем пишет издание Daily Mail со ссылкой на свой источник.

«Режиссер Стивен Спилберг, мастер драматических сцен на берегах Нормандии, помог подготовить президента Джо Байдена к его речи», — указано в публикации.

Американский лидер выступил на мероприятии 7 июня, но перед этим решил отрепетировать свою речь вместе со знаменитым режиссером. Журналисты утверждают, что это произошло в парижском отеле Intercontinental — прямо накануне выступления Байдена.

Стоит упомянуть, что на запросы журналистов Daily Mail в администрации Белого дома так и не ответили. В частности, получил ли голливудский режиссер денежное вознаграждения за свои труды.

Стивен Спилберг — известный голливудский режиссер. Он создал такие фильмы, как «Парк Юрского периода», «Челюсти», «Список Шиндлера» «Спасти рядового Райана» и другие.

Ранее 5-tv.ru писал, как Стивена Спилберга заподозрили в работе над президентской кампанией Джо Байдена. Причем это не первый раз, когда знаменитый режиссер помогает выделиться американским лидерам.