Режиссер Спилберг помог подготовить речь Байдена на мероприятии во Франции

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 26 0

Знаменитый кинодеятель далеко не первый раз помогает американскому лидеру.

Режиссер Спилберг помог подготовить речь Байдена на мероприятии во Франции

Фото: www.globallookpress.com / Al Drago - Pool via CNP

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Голливудский режиссер Стивен Спилберг помог подготовить речь президенту США Джо Байдену к мероприятию в честь 80-летия высадки союзников в Нормандии, о чем пишет издание Daily Mail со ссылкой на свой источник.

«Режиссер Стивен Спилберг, мастер драматических сцен на берегах Нормандии, помог подготовить президента Джо Байдена к его речи», — указано в публикации.

Американский лидер выступил на мероприятии 7 июня, но перед этим решил отрепетировать свою речь вместе со знаменитым режиссером. Журналисты утверждают, что это произошло в парижском отеле Intercontinental — прямо накануне выступления Байдена.

Стоит упомянуть, что на запросы журналистов Daily Mail в администрации Белого дома так и не ответили. В частности, получил ли голливудский режиссер денежное вознаграждения за свои труды.

Стивен Спилберг — известный голливудский режиссер. Он создал такие фильмы, как «Парк Юрского периода», «Челюсти», «Список Шиндлера» «Спасти рядового Райана» и другие.

Ранее 5-tv.ru писал, как Стивена Спилберга заподозрили в работе над президентской кампанией Джо Байдена. Причем это не первый раз, когда знаменитый режиссер помогает выделиться американским лидерам.

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Режиссер Спилберг помог подготовить речь Байдена на мероприятии во Франции

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