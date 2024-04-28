Вернулся к динозаврам: Спилберг работает над президентской кампанией Байдена

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Евгения Романова
Евгения Романова 47 0

NBC: режиссер Спилберг работает над стратегией для предвыборной кампании Байдена

Вернулся к динозаврам: Спилберг работает над президентской кампанией Байдена

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO / Jennifer Bloc

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Тема:
Выборы президента США 2024

Однажды он снял фильм для Барака Обамы. Действительно ли действующий президент США надеется победить на выборах с помощью режиссера?

Американский режиссер Стивен Спилберг участвует в разработке стратегии для предвыборной кампании действующего главы Соединенных Штатов Джо Байдена. Об этом передает телеканал NBC News со ссылкой на источник.

«Стивен Спилберг работает с предвыборной кампанией президента Джо Байдена для разработки стратегии для национального съезда Демократической партии», — говорится в публикации.

При этом отмечается, что режиссер не собирается снимать специальный фильм, хотя ранее он создал кинокартину для компании экс-президента США Барака Обамы в 2008 году.

Стивен Спилберг — известный голливудский режиссер. Он создал в том числе такие фильмы, как «Парк Юрского периода», «Челюсти», «Список Шиндлера».

Прежде американский журналист и расследователь Сеймур Херш указал на мировое отвращение к страдающему от деменции Байдену. По его мнению, президент США олицетворяет «все худшие черты его предшественников в послевоенную эпоху».

Тем не менее Байден надеется, что его переизберут на второй срок. Выборы президента в США состоятся в ноябре 2024 года. Однако во время предвыборной речи в церкви Южной Каролины его перебили протестующие, потребовавшие прекращения огня в секторе Газа. Да и в целом, шансы Байдена на переизбрание уменьшаются из-за его внешней политики, заявлял Херш.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Джо Байден набрал достаточное количество голосов для выдвижения на второй срок от Демократической партии. Выборы президента США будут проводиться в ноябре 2024 года.

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