Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Северной Осетией
О пресечении атаки сообщили в Минобороны страны.
Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia
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Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над территорией Республики Северная Осетия-Алания. Об этом сообщили в Минобороны страны.
Уточняется, что атака была отражена около 8:40 по московскому времени.
Прежде стало известно, что силы ПВО уничтожили и перехватили за минувшую ночь 25 украинских беспилотников в разных регионах России, в том числе в Астраханской области.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
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