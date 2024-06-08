Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Северной Осетией

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 174 0

О пресечении атаки сообщили в Минобороны страны.

Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Северной Осетией

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над территорией Республики Северная Осетия-Алания. Об этом сообщили в Минобороны страны.

Уточняется, что атака была отражена около 8:40 по московскому времени.

Прежде стало известно, что силы ПВО уничтожили и перехватили за минувшую ночь 25 украинских беспилотников в разных регионах России, в том числе в Астраханской области.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

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Атака беспилотников на регионы России
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