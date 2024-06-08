Силы ПВО перехватили 25 БПЛА над Крымом, Кубанью и Астраханской областью

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 339 0

Российские ПВО минувшей ночью пресекли очередные попытки атаки киевского режима.

Силы ПВО перехватили 25 БПЛА над Крымом, Кубанью и Астраханской областью

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили за минувшую ночь 25 украинских беспилотников в разных регионах России. Об этом сообщили в Минобороны страны.

Так, один беспилотник был уничтожен над Ростовской областью, еще один уничтожен и два перехвачены над Белгородской областью, еще по одному беспилотнику были уничтожены в Брянской и Тульской областях. Также три беспилотника были уничтожены над Астраханской областью, пять беспилотников уничтожены и четыре перехвачены над Крымом, еще шесть перехвачены над Краснодарским краем.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

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