Силы ПВО перехватили 25 БПЛА над Крымом, Кубанью и Астраханской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили за минувшую ночь 25 украинских беспилотников в разных регионах России. Об этом сообщили в Минобороны страны.

Так, один беспилотник был уничтожен над Ростовской областью, еще один уничтожен и два перехвачены над Белгородской областью, еще по одному беспилотнику были уничтожены в Брянской и Тульской областях. Также три беспилотника были уничтожены над Астраханской областью, пять беспилотников уничтожены и четыре перехвачены над Крымом, еще шесть перехвачены над Краснодарским краем.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.