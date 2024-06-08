Премьер-министра Дании избили в Копенгагене

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Евгения Романова
Евгения Романова 14 0

Ekstra Bladet: мужчина избил премьера Дании Фредериксен в Копенгагене

Премьер-министра Дании избили в Копенгагене

Фото: www.globallookpress.com / Pool /Ukrainian Presidentia

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Нападавшего задержали, проводится расследование.

В Копенгагене избили премьер-министра Дании Метте Фредериксен на площади Культорвет. Об этом сообщила местная газета Ekstra Bladet со ссылкой на канцелярию.

«Премьер-министр Метте Фредериксен была избита мужчиной на улице Культорвет в Копенгагене в пятницу вечером», — говорится в публикации.

Отмечается, что нападавшего мужчину задержали. Фредериксен была шокирована произошедшем, но, как уточнил источник газеты, с премьером все в порядке.

Также выяснилось, что Фредериксен была на площади Культорвет по личному делу. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего, организовано расследование.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что зампреда движения «Зов Народа» Антона Еговцева убили в подъезде дома. Причиной нападения мог стать конфликт с навязчивым поклонником супруги — мужчина преследовал жену председателя патриотического движения. Злоумышленник не менее восьми раз ударил Антона Еговцева ножом. Камеры видеонаблюдения сняли предполагаемого убийцу Еговцева. За день до преступления мужчина приходил к консьержу убитого, чтобы узнать номер его квартиры.

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