Премьер-министра Дании избили в Копенгагене

Нападавшего задержали, проводится расследование.

В Копенгагене избили премьер-министра Дании Метте Фредериксен на площади Культорвет. Об этом сообщила местная газета Ekstra Bladet со ссылкой на канцелярию.

«Премьер-министр Метте Фредериксен была избита мужчиной на улице Культорвет в Копенгагене в пятницу вечером», — говорится в публикации.

Отмечается, что нападавшего мужчину задержали. Фредериксен была шокирована произошедшем, но, как уточнил источник газеты, с премьером все в порядке.

Также выяснилось, что Фредериксен была на площади Культорвет по личному делу. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего, организовано расследование.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что зампреда движения «Зов Народа» Антона Еговцева убили в подъезде дома. Причиной нападения мог стать конфликт с навязчивым поклонником супруги — мужчина преследовал жену председателя патриотического движения. Злоумышленник не менее восьми раз ударил Антона Еговцева ножом. Камеры видеонаблюдения сняли предполагаемого убийцу Еговцева. За день до преступления мужчина приходил к консьержу убитого, чтобы узнать номер его квартиры.