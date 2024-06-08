Премьер-министра Дании избили в Копенгагене
Ekstra Bladet: мужчина избил премьера Дании Фредериксен в Копенгагене
Фото: www.globallookpress.com / Pool /Ukrainian Presidentia
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Нападавшего задержали, проводится расследование.
В Копенгагене избили премьер-министра Дании Метте Фредериксен на площади Культорвет. Об этом сообщила местная газета Ekstra Bladet со ссылкой на канцелярию.
«Премьер-министр Метте Фредериксен была избита мужчиной на улице Культорвет в Копенгагене в пятницу вечером», — говорится в публикации.
Отмечается, что нападавшего мужчину задержали. Фредериксен была шокирована произошедшем, но, как уточнил источник газеты, с премьером все в порядке.
Также выяснилось, что Фредериксен была на площади Культорвет по личному делу. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего, организовано расследование.
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