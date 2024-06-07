Предполагаемого убийцу зампреда «Зова Народа» сняли камеры видеонаблюдения

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Елизавета Романова
Елизавета Романова Эксклюзив 31 0

За день до преступления мужчина приходил к консьержу убитого, чтобы узнать номер его квартиры.

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Баранов; 5-tv.ru

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Камеры видеонаблюдения в подмосковной Лобне засняли мужчину, который, предположительно, убил заместителя председателя движения «Зов народа» Антона Еговцева. Кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

На ролике видно, как подозреваемый в черном капюшоне заходит в подъезд — у него в руках спортивная сумка. Спустя около десяти минут возможный убийца покидает здание.
www.globallookpress.com / © Aleksander Polyakov; 5-tv.ru

Кроме того, также стало известно, что за день до преступления мужчина уже посещал дом Еговцева — он приходил к консьержу, чтобы разузнать данные убитого и номер его квартиры. Появление подозреваемого тоже запечатлела внутренняя система видеонаблюдения.

Предполагаемый преступник жил вместе с родителями. Однако отец уехал от сына, после того, как тот его сильно избил. Об этом 5-tv.ru рассказал источник.

Спустя некоторое время мать подозреваемого, возможно, опасавшаяся за свою жизнь, также переехала к супругу. Наш собеседник отметил, что мужчина избивал отца систематически, но последний инцидент чуть ли не стал «роковым».

Нападение на Еговцева произошло в подъезде. Ему было нанесено несколько ножевых ранений. Причиной убийства мог стать конфликт с навязчивым поклонником супруги — мужчина преследовал жену председателя патриотического движения. Злоумышленник не менее восьми раз ударил Антона Еговцева ножом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о подробностях убийства зампреда «Зова Народа» Еговцева.

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