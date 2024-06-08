Глава Северной Осетии о сбитых беспилотниках: «Их целью был военный аэродром»

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 36 0

Сбитые в Северной Осетии беспилотники пытались атаковать военный аэродром

Глава Северной Осетии о сбитых беспилотниках: «Их целью был военный аэродром»

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Средства ПВО уничтожили три вражеских БПЛА в регионе.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над Моздоком, о чем сообщил в своем Telegram-канале глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

«По предварительной информации БПЛА прилетели с украинской стороны. Их целью был военный аэродром», — написал Меняйло.

Он также добавил, что удалось обойтись без жертв — разрушений тоже нет.

До этого сообщалось, что российские силы ПВО перехватили и уничтожили минувшей 25 БПЛА в разных регионах страны, в том числе над Крымом, Кубанью и Астраханской областью.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что силы ПВО уничтожили один украинский беспилотник над Северной Осетией.

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