Оперштаб создан в Северной Осетии после уничтожения трех беспилотников

В Северной Осетии создали оперативный штаб после попытки ВСУ атаковать регион беспилотниками. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в Telegram-канале.

«Ситуация на данный момент: создан оперативный штаб, все службы переведены в режим повышенной готовности, для безопасности граждан приняли решение отменить все массовые мероприятия в Моздокском районе», — написал он.

В результате отражения атаки украинских боевиков на земле возникли незначительные разрушения и возгорания. Однако, подчеркнул Меняйло, никто не пострадал.

Ранее 5-tv.ru писал, что силы ПВО сбили три украинских дрона в небе над Моздоком Северной Осетии. По словам Меняйло, ВСУ пытались атаковать военный аэродром.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.