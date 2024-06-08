Оперштаб создан в Северной Осетии после уничтожения трех беспилотников

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Евгения Романова
Евгения Романова 28 0

Вражеские дроны летели в сторону военного аэродрома, но российские силы ПВО отразили нападение.

Оперштаб создан в Северной Осетии после уничтожения трех беспилотников

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив

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Тема:
Спецоперация Атака беспилотников на регионы России

В Северной Осетии создали оперативный штаб после попытки ВСУ атаковать регион беспилотниками. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в Telegram-канале.

«Ситуация на данный момент: создан оперативный штаб, все службы переведены в режим повышенной готовности, для безопасности граждан приняли решение отменить все массовые мероприятия в Моздокском районе», — написал он.

В результате отражения атаки украинских боевиков на земле возникли незначительные разрушения и возгорания. Однако, подчеркнул Меняйло, никто не пострадал.

Ранее 5-tv.ru писал, что силы ПВО сбили три украинских дрона в небе над Моздоком Северной Осетии. По словам Меняйло, ВСУ пытались атаковать военный аэродром.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

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