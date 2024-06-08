Фадеев приостановил концертную деятельность до 2025 года

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 15 0

С чем связано такое решение?

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; Instagram* / fadeevmaxim; 5-tv.ru

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Продюсер Максим Фадеев взял перерыв в концертной деятельности до 2025 года. Об этом он сообщил в своем блоге.

Музыкант записал видеообращение, в котором рассказывает о том, над чем работает. Вероятно, его внимание сейчас сконцентрировано на перезапуске проекта Глюк'oZa.

Фадееву предрекли провал из-за желания перезапустить проект Глюк’оZа без Ионовой

«В 2025 году я дам десять концертов, скоро откроем продажи и будет точный список городов. Завтра расскажу о том, почему я не даю концерты в этом году и про свою недавно обнаруженную фобию», — загадочно написал Фадеев.

Он рассказал о планах приехать в Кемерово, Курган, Минск и провести концерт в Москве.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Виктория Боня пожаловалась на проблемы с лицом после пластики.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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