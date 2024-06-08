«Началось обвисание»: Боня пожаловалась на проблемы с лицом после пластики

Неудачная пластика не остановила звезду от продолжения хирургических вмешательств. Что еще она мечтает в себе изменить?

У Виктории Бони начались проблемы с лицом после пластической операции, пишет издание 7Дней.ru.

Телеведущая в 2023 году сделала процедуру «лисьи глазки» и подтяжку. Однако результат оказался не таким радостным, как звезде хотелось бы. У звезды начались проблемы.

«Получается, что после операции верхняя часть лица стала молодая и красивая, а внизу началось обвисание», — поделилась проблемой звезда.

Боня также рассказала, что сделала какую-то чудо процедуру перед поездкой в Канны. Она привела ее в полнейший восторг. Телеведущая сообщила, что сейчас прибегнет к ней второй раз.

Виктория поделилась еще одной радостной для нее новостью. Ей удалось исправить асимметрию губ.

«Помните, у меня губа висела? Мы исправили асимметрию! Теперь все мои губы симметричные», — отметила блогер.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Виктория Боня не может выстроить крепкие отношения.

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