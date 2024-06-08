«Началось обвисание»: Боня пожаловалась на проблемы с лицом после пластики

|
Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 14 0

Обвисание нижней части лица началось у Виктории Боли после пластической операции

«Началось обвисание»: Боня пожаловалась на проблемы с лицом после пластики

Фото: Instagram* / victoriabonya

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Неудачная пластика не остановила звезду от продолжения хирургических вмешательств. Что еще она мечтает в себе изменить?

У Виктории Бони начались проблемы с лицом после пластической операции, пишет издание 7Дней.ru.

Телеведущая в 2023 году сделала процедуру «лисьи глазки» и подтяжку. Однако результат оказался не таким радостным, как звезде хотелось бы. У звезды начались проблемы.

«Получается, что после операции верхняя часть лица стала молодая и красивая, а внизу началось обвисание», — поделилась проблемой звезда.

Боня также рассказала, что сделала какую-то чудо процедуру перед поездкой в Канны. Она привела ее в полнейший восторг. Телеведущая сообщила, что сейчас прибегнет к ней второй раз.

Виктория поделилась еще одной радостной для нее новостью. Ей удалось исправить асимметрию губ.

«Помните, у меня губа висела? Мы исправили асимметрию! Теперь все мои губы симметричные», — отметила блогер.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Виктория Боня не может выстроить крепкие отношения.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
88.76
0.02 96.69
0.12
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:03
«Испытала предательство»: как Асмус отреагировала на тайную свадьбу Харламова
8:54
Сами себя подставили: череда скандалов захлестнула церемонию в Нормандии
8:48
«Началось обвисание»: Боня пожаловалась на проблемы с лицом после пластики
8:36
Самолет с астронавтом «Аполлона-8» Уильямом Андерс разбился в США
8:19
Анита Цой о выступлении Путина на ПМЭФ: «С нашим любимым президентом»
8:04
Режиссер Спилберг помог подготовить речь Байдена на мероприятии во Франции

Сейчас читают

«Витает в воздухе»: внук Оппенгеймера оценил риск начала ядерной войны
«Еще до старта отношений»: как понять, что вы встретили «своего» мужчину
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 июня, для всех знаков зодиака
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака