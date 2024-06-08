В институте РАН заявили об ударе по Земле тяжелыми частицами от Солнца

Через двое суток не исключен и плазменный удар с магнитными бурями, предупредили ученые.

Тяжелые частицы, оторвавшиеся от Солнца в результате двойной вспышки, ударили по Земле. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«По Земле сегодня около шести утра был нанесен удар тяжелыми частицами от Солнца (главным образом протонами очень высоких энергий — от десяти миллионов эВ и вплоть до выше 100 миллионов эВ)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что при переводе энергии частиц в температуру значения достигают одного миллиарда градусов. Такие удары происходят довольно редко, отмечают ученые.

По их словам, сейчас потоки частиц повышены примерно в десять тысяч раз в сравнении с обычными значениями. Прогнозируется, что они останутся на близком уровне в течение не менее двух-трех суток. При этом частицы не могут проникнуть к поверхности Земли.

Причиной удара стала солнечная вспышка, произошедшая ночью в активной области 3697. Данная область, предупреждают в ИКИ РАН, находится достаточно близко к линии Солнце — Земля, поэтому через двое суток не исключен и плазменный удар с магнитными бурями.

До этого в институте сообщили, что за последние несколько дней Солнце произвело пять вспышек уровня X. Ученые объяснили, что центр одного из взрывов находится вблизи от линии Солнце — Земля. Плазменное облако почти точно направилось на нашу планету.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по данным ученых, Солнце находится на пути к своему максимальному магнитному циклу, что может сопровождаться угрозами для Земли.