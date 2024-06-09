Одно лечит, другое калечит: какие таблетки можно принимать исключительно стоя

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 32 0

Доктор Мясников: лекарства против остеопороза нужно принимать стоя

Одно лечит, другое калечит: какие таблетки можно принимать исключительно стоя

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

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Эти лекарства чаще всего прописывают людям старше 65 лет.

Лекарственные препараты против остеопороза необходимо принимать стоя, а после в течение получаса не ложиться, заявил доктор Александр Мясников в эфире одной из программ на федеральном канале.

Специалист объяснил, что эти лекарства чаще всего назначают для укрепления костей. А значит — людям старше 65 лет. некоторые из препаратов могут раздражать пищевод и даже приводить к ожогу.

«Поэтому пить их только стоя, после того как выпили, 30 минут не ложиться, а то, если лечь, они приведут к ожогу пищевода», — пояснил Мясников.

При этом он добавил: если человек на протяжении длительного времени (в течении пяти — семи дней) пьет эти таблетки, ему нужно сочетать их с препаратами, защищающими желудок.

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