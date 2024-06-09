Умер гроссмейстер Сергей Бешуков

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 132 0

Известный шахматист ушел из жизни после продолжительной болезни.

Умер гроссмейстер Сергей Бешуков

Фото: 64.ru

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Гроссмейстер Сергей Бешуков умер в возрасте 53 лет. О трагедии сообщается на сайте Федерации шахмат России (ФШР).

Уточняется, что причиной смерти стала продолжительная болезнь. Дата и место прощания не сообщаются.

В федерации выразили соболезнования родным и близким Бешукова, назвав гроссмейстера энергичным организатором шахматных соревнований, внесшим большой вклад в развитие этого вида спорта в Краснодарском крае и Южном федеральном округе.

Сергей Бешуков — международный гроссмейстер, обладатель полного комплекта наград командного чемпионата России, организатор и арбитр Международной шахматной федерации (ФИДЕ), судья всероссийской категории.

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