Умер гроссмейстер Сергей Бешуков

Известный шахматист ушел из жизни после продолжительной болезни.
Фото: 64.ru
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Гроссмейстер Сергей Бешуков умер в возрасте 53 лет. О трагедии сообщается на сайте Федерации шахмат России (ФШР).
Уточняется, что причиной смерти стала продолжительная болезнь. Дата и место прощания не сообщаются.
В федерации выразили соболезнования родным и близким Бешукова, назвав гроссмейстера энергичным организатором шахматных соревнований, внесшим большой вклад в развитие этого вида спорта в Краснодарском крае и Южном федеральном округе.
Сергей Бешуков — международный гроссмейстер, обладатель полного комплекта наград командного чемпионата России, организатор и арбитр Международной шахматной федерации (ФИДЕ), судья всероссийской категории.
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