Умер зампредседателя Совета министров РСФСР Валерий Сайкин

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 55 0

Советский и российский политик ушел из жизни в возрасте 86 лет.

Умер зампредседателя Совета министров РСФСР Валерий Сайкин

Фото: © РИА Новости / Борис Приходько

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Заместитель председателя Совета министров РСФСР и депутат Госдумы РФ третьего созыва Валерий Сайкин скончался на 87-м году жизни. Трагическая новость сообщается на сайте Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

Спортсмены и тренеры сборных команд России по вольной, женской и греко-римской борьбе выразили соболезнования родным и близким Сайкина. Причина смерти, дата и место прощания не уточняются.

Валерий Сайкин родился в 1937 году в Москве, в юности дважды выигрывал чемпионат Советского Союза по классической борьбе. В 1966 году вступил в КПСС, в 1981-м стал заместителем гендиректора производственного объединения «ЗИЛ», в 1982-86 годах руководил предприятием.

В 1986 году Сайкина избрали председателем Мосгорисполкома, а в 1990-м — зампредседателя Совета министров РСФСР. В 1991 году баллотировался в мэры Москвы, занял второе место.

С 1999 по 2003 год был депутатом Госдумы, в последние годы состоял в бюро комитета КПРФ Москвы.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти на 85-м году жизни депутата Госдумы, ученого и исследователя, Героя СССР и России Артура Чилингарова.

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