«Ролевые игры»: Дмитрий Дибров поделился секретами крепких отношений
Телеведущий Дибров: необходимо устраивать романтические сюрпризы своим женам
Фото: Клементьева Елизавета / ТАСС
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Как телеведущий удивляет свою супругу?
Знаменитый телеведущий Дмитрий Дибров признался, что иногда его одолевают мысли об измене со стороны супруги Полины, однако он все же доверяет своей избраннице и делает все, чтобы этого не случилось. Об этом он сообщил в интервью Надежде Стрелец.
Ведущий поделился своими секретами идеальных отношений. По его словам, необходимо не жалеть средств на романтические жесты для своих вторых половинок — проводить с ними время в дорогих отелях, организовывать интересные свидания и покупать дорогостоящие подарки, например, нижнее белье.
Помимо этого, Дибров советует устраивать со своими супругами ролевые игры.
«Проведите вы с ней этот субботний вечер. Это „ролевая игра“ называется. Не было б детей, не было осточертения друг к другу, не было б скуки. Вы не представляете, какой будет уже даже понедельник, не говоря о месяце или двух», — утверждает Дмитрий.
Ведущий также возмутился тем, что мужчины желают идиллии в семье, однако ничего не хотят для этого делать.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дибров раскрыл свое тайное увлечение.
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