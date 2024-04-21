«Трудная работа»: Дибров раскрыл свое тайное увлечение

Коллеги не понимаю хобби телеведущего, однако он с удовольствием подходит к делу.

Знаменитый телеведущий Дмитрий Дибров раскрыл свое любимое увлечение. В эфире телепрограммы на федеральном канале журналист поделился, что занимается пошивом одежды.

Как оказалось, подобным хобби он увлекся после инсульта — четыре года назад знаменитость сразил тяжелый недуг. Врачи посоветовали Диброву развивать мелкую моторику, а он решил взяться за нитку с иголкой.

Так выбор ведущего пал на шитье одежды. Недавно шоумен изготовил брюки всего за четыре дня.

«Если бы кто-нибудь предложил мне поработать с этим делом, я бы с удовольствием. Но я бы не шил, я бы их придумывал. Это очень трудная работа», — рассказал Дмитрий.

Коллеги удивляются необычному хобби журналиста, ведь его гардеробы ломятся от дорогих брендов. Однако Дибров с интересом подходит к любимому делу. Телеведущий смеется: он также вышивает крестиком.

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