«Трудная работа»: Дибров раскрыл свое тайное увлечение

|
Елизавета Романова
Елизавета Романова 33 0

Ведущий Дмитрий Дибров увлекся пошивом одежды

«Трудная работа»: Дибров раскрыл свое тайное увлечение

Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Коллеги не понимаю хобби телеведущего, однако он с удовольствием подходит к делу.

Знаменитый телеведущий Дмитрий Дибров раскрыл свое любимое увлечение. В эфире телепрограммы на федеральном канале журналист поделился, что занимается пошивом одежды.

Как оказалось, подобным хобби он увлекся после инсульта — четыре года назад знаменитость сразил тяжелый недуг. Врачи посоветовали Диброву развивать мелкую моторику, а он решил взяться за нитку с иголкой.

Так выбор ведущего пал на шитье одежды. Недавно шоумен изготовил брюки всего за четыре дня.

«Если бы кто-нибудь предложил мне поработать с этим делом, я бы с удовольствием. Но я бы не шил, я бы их придумывал. Это очень трудная работа», — рассказал Дмитрий.

Коллеги удивляются необычному хобби журналиста, ведь его гардеробы ломятся от дорогих брендов. Однако Дибров с интересом подходит к любимому делу. Телеведущий смеется: он также вышивает крестиком.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певица Слава кардинально изменила образ жизни.

+5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
93.44
-0.65 99.58
-0.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:25
«Категорически противопоказано»: кому нельзя делать татуировки и татуаж
9:14
«Нечего праздновать»: почему Украине не поможет очередной пакет помощи США
9:00
«Трудная работа»: Дибров раскрыл свое тайное увлечение
8:46
Один человек погиб и еще семь пропали при крушении вертолетов в Японии
8:33
Погрузится во тьму? На Украине допустили отключение света на шесть часов в сутки
8:19
«Вырыл могилу и сделал крест»: Поплавская едва не стала жертвой маньяка-слесаря

Сейчас читают

В США призвали судить Зеленского как военного преступника после гибели Еремина
Захарова оценила возможность полной отмены виз между Россией и Китаем
«Полоса безопасности». Что известно о новой группировке войск «Север» в зоне СВО
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок