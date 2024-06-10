В ЕС в эти часы завершаются судьбоносные выборы в Европарламент. Их итоги не только определят состав главного законодательного органа Европы, но еще и то, каким будет курс внутренней и внешней политики объединения на ближайшие пять лет. Именно поэтому за ходом голосования сейчас пристально следят во всем мире — опросы общественного мнения ранее предсказывали значительные успехи крайне правых, что может сильно поменять мировую повестку. Политики даже отметили, что это был выбор в поддержку мира или войны, и, кажется, европейцы его сделали. Корреспондент «Известий» Александр Тузиков с подробностями.

Пропаганда, мобилизовавшая сознание большинства избирателей ЕС против неких внешних угроз, якобы исходящих со стороны России и Китая, сыграла свою роль. Самой крупной фракцией в Европарламенте — чуть более 170-ти голосов — на ближайшие пять лет остаётся правоцентристская «Европейская народная партия». Та самая, что вновь выдвинула Урсулу фон дер Ляйен на пост Главы Еврокомиссии как раз до 2029-го года, когда Германия рассчитывает «подготовиться к войне с Россией». А значит, Европе вновь будут грозить глобальные конфликты, и угрозы эти вызваны проамериканской политикой Брюсселя.

Первым нашёл в себе смелость оценить драматизм ситуации самый скандальный политик ЕС, «кость в горле брюссельской евробюрократии» — венгерский премьер Виктор Орбан.

«Вот эти выборы и стали по-настоящему европейскими, это было не голосование о представительстве в Европарламенте, это — нечто гораздо большее. Это был общеевропейский выбор в поддержку мира или войны», — подчеркнул политик.

Но украинская тема, которой хотели «окрасить» эти выборы фон дер Ляйен, Макрон и компания, возымела обратный эффект: европейцы настолько от неё устали, что «качнули чашу весов» в сторону крайне правых партий, больше занятых внутренними проблемами. По данным экзитполов в Германии, социал-демократы Шольца проиграли и консерваторам — христианским демократам, и «Альтернативе для Германии». Крайне правая партия лидирует в Австрии, резко прибавили в популярности их коллеги в Нидерландах.

Наконец, лидер французских правых — партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, которая — в пику глобалистам — выдвигает идеи сбережения французской идентичности и категорически против отправки военных инструкторов НАТО на Украину — обошла центристов Эммануэля Макрона.

«Я всегда дарю цветы Марин Ле Пен, потому что она мне нравится, я восхищаюсь её преданностью французскому народу, всем, что она делает ради Франции. Я всегда стараюсь в день выборов преподнести Марин небольшой букет цветов», — поделился житель Энен-Бомон Кловис.

Политологи сходятся во мнении, что именно с правыми силами в Европарламенте — «Идентичностью и демократией» Ле Пен либо с «Европейскими консерваторами и реформистами» итальянки Мелони будет вынуждена создать коалицию «Европейская народная партия» фон дер Ляйен. Для последней это дополнительные проблемы.

Но обычные избиратели, что голосовали «под боком» у Еврокомиссии, в Бельгии, в этот раз особенно настаивали, чтобы так называемая «элита» услышала и об их проблемах тоже. И это — совсем не об Украине.

«Вопросы климата и миграции — две важнейшие темы для Европы. Для меня, особенно сегодня, важен именно климат, потому что с нашей планетой дела обстоят не очень хорошо», — делится Ив Ван Дер Мюллер, житель Антверпена.

Тревоги простых европейцев, в отличие от истеблишмента, связаны с продовольственной инфляцией — она так и не вернулась к допандемическому уровню — ростом цен на электроэнергию и в итоге — падением уровня жизни.

«„Фидес» была единственной партией, которая не присоединилась к европейскому мейнстриму. И слава Богу, у неё есть собственное мнение. Мы не хотим отказываться от дешёвых нефти и газа, которые мы покупаем у русских», — признался житель Будапешта Дьюла Кнал.

Нежелание Брюсселя признать эти простые истины и отказаться от санкций, которые больше бьют по Европе, чем по России, — вызвало предсказуемую ответную реакцию: рост поддержки евроскептиков.

«Важно именно сейчас задать Фландрии другое направление развития. Бельгия — это прошлое, Фландрия будущее. Фламандскому народу нужно новое правительство, которое будет фламандским и — правого толка», — заявляет Том ван Грикен, лидер движения «Фламандский интерес».

Экзитполы показали и ещё одну интересную тенденцию: в этом году, в отличие от выборов-2019, очень активно голосовала молодёжь, а среди нее — произошла поляризация мнений: от проевропейских — за прежний курс под руководством правоцентристской Европейской народной партии — до анти-европейских, отвергающих евробюрократию, диктат Брюсселя, разрушение института семьи и за возвращение к традиционным ценностям — то, что еврочиновники упорно называют «российским нарративом». Этот раскол среди молодёжи грозит Европе в ближайшие пять лет — новыми потрясениями.

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