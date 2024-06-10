Европе нужна лишь молдавская земля: Политик Шор выступает за скорое сближение страны с ЕАЭС

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 21 0

Молдавский политик Шор: будет запущена кампания по сближению с ЕАЭС

Фото, видео: www.globallookpress.com / Novak Nikita; 5-tv.ru

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В Москве прошел второй съезд молдавского оппозиционного блока «Победа».

Молдавский политик и бизнесмен Илан Шор объявил о запуске кампании по сближению республики с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Соответствующее заявление он сделал на втором съезде молдавского оппозиционного блока «Победа» в Москве.

«Мы достигли соглашения вместе с НКО „Евразия“ о том, что 50 тысяч послов „Евразии“ направляются в Молдову. Пятьдесят тысяч людей, которые должны будут донести каждому гражданину Молдавии, что такое Евразийский союз и что такое Европейский союз. Только не с экранов телевизоров, где Майя Санду (президент Молдавии — Прим. ред.) вещает, а в реале», — подчеркнул Шор.

В свою очередь глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул отметила, что во время съезда у делегации из республики была возможность познакомиться с представителями стран ЕАЭС и убедиться, что у молдавского народа есть защита и дружба со стороны Евразийского экономического союза. Гуцул подтвердила, что она и ее соратники выступают за вступление Молдавии в объединение.

Шор ранее обвинил режим Санду в намерении лишить Молдавию суверенитета и сделать ее частью Румынии. Для этого, по словам политика, власти намеренно ведут республику к банкротству. По его мнению, европейцам нужна лишь молдавская земля, которую они превратят в поле боя, как Украину, либо в полигон для складирования и переработки мусора или нечто подобное.

Россия поможет

Сам Шор, который рассчитывает стать премьер-министром Молдавии в ходе парламентских выборов осенью 2024 года, видит будущее страны в ее независимости, вхождении в ЕАЭС и тесном сотрудничестве с Россией, Белоруссией, Казахстаном и другими странами СНГ. Шор уверен, что, будучи суверенной, Молдавия сможет вернуть рынки для сбыта своей сельхозпродукции, выстроить у себя производство, обеспечить население рабочими местами и вернуть многих покинувших страну граждан. Во всем этом он рассчитывает на помощь России, которая сможет предложить республике «супервыгодные» условия и цены на газ и электроэнергию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в столице Молдавии произошли задержания участников антиправительственной акции, которые требовали от госсекретаря США Энтони Блинкена покинуть Кишинев.

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