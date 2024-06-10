Макрон объявил досрочные выборы после предварительных итогов в Европарламент

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 36 0

Макрон распустил Нацсобрание и назначил досрочные выборы во Франции

Макрон объявил досрочные выборы после предварительных итогов в Европарламент

Фото: www.globallookpress.com / Bernd Elmenthaler

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Блок президента проиграл Национальному движению Марин Ле Пен, получив вдвое меньше голосов. Новые этапы гонки пройдут 30 июня и 7 июля.

Провал президента Франции Эммануэля Макрона на выборах в Европарламент стал крупным поражением и ударом по имиджу. Его блок набрал вдвое меньше голосов, чем соперник — «Национальное движение» Марин Ле Пен. Глава государства объявил о роспуске Национального собрания (нижняя палата парламента) и назначил досрочные выборы в парламент, которые пройдут 30 июня и 7 июля.

По мнению экспертов, Макрон торопится спасти свою репутацию. На избирательные участки пришли 52,5% избирателей, впервые так много с 1994 года. Президент распустил Нацсобрание впервые с 1997-го, когда это сделал Жак Ширак.

К такому решению президента республики призвал один из лидеров лепеновской партии Жордан Барделла, подчеркнув, что действующий состав «не отражает волю народа». Макрон согласился.

Как рассказал журналистам aif.ru директор по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов, президент решил идти ва-банк. Он рискует не получить желаемого результата, но все же рассчитывает сбить волну роста своей непопулярности. 

Как отмечает политолог Малек Дудаков, "Национальное движение" Ле Пен может оказаться в классической ситуации — против него нередко объединяются остальные политические силы, чтобы для его представителей осталось как можно меньше мест в парламенте. Возможно, на это Эммануэль надеется и сейчас. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, каким позором обернулось рукопожатие с королевой Камиллой для жены Макрона Бриджит.

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