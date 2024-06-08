Забыла о приличии: попытка жены Макрона пожать руку королеве Камилле обернулась позором

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 30 0

Daily Mail: королева Британии отказалась брать за руку жену Макрона в Нормандии

Забыла о приличии: попытка жены Макрона пожать руку королеве Камилле обернулась позором

Фото: www.globallookpress.com / pool

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Супруга президента Франции выставила себя в дурном свете.

Супруга короля Великобритании Карла III — Камилла — не стала пожимать руку жене президента Франции Брижит Макрон во время мероприятия, приуроченного к 80-летию высадки союзных войск в Нормандии. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Инцидент произошел около британского мемориала в нормандской коммуне Вер-сюр-Мер. После того как королева и первая леди Франции положили свои букеты и отступили, Брижит попыталась пожать руку Камилле, но та сильно попятилась. Однако жена президента Франции все равно взяла королеву-консорта за руку и быстро отпустила. Потом они бок о бок встали возле мемориала.

Оказывается, что супруга Макрона грубо нарушила королевский протокол, в котором указано, что трогать членов королевской семьи по своей инициативе запрещено. Но многие люди стали осуждать не только Брижит за непозволительные действия, но также и Камиллу, утверждая, что будь на ее месте королева Елизавета II, та бы смогла найти достойный и изящный выход из ситуации.

Первая леди Франции уже не в первый раз выставляет себя в плохом свете. В конце мая она вместе с женой президента Германии Эльке Бюденбендер рассмеялась у мемориала памяти жертвам Холокоста в немецкой столице.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Брижит Макрон, попросила суд перенести слушания по делу о клевете против Наташи Рей на более раннюю дату.

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