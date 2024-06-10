Драконы на воде: в Китае проходит фестиваль лодок, посвященный празднику Дуань-у

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В Китае прошел фестиваль лодок, посвященный празднику Дуань-у

Фото, видео: Gu Jihong / VCG / Visual China Group / ТАСС; 5-tv.ru

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В нем ежегодно принимают участие тысячи людей.

В Китае красочно и с размахом отмечают один из важнейших праздников года. Так называемый Дуань-у — наступление лета — празднуют гонками на лодках в форме драконов.

Под звуки барабанов китайцы выполняют ловкие маневры на речных каналах. Тысячи людей принимают участие в праздновании, которое идет три дня. Победители получат ценные подарки. История Дуань-у уходит корнями в древность, в Китае отмечают его более двух тысяч лет.

По одной из легенд, праздник посвящен поэту Цюй Юаню, который утонул в реке. Этот день традиционно связывается также с изгнанием злых духов и болезней.

Ранее рассказывал о том, что для россиян в 2025 году заработают новые правила въезда в Китай, согласно которым группам от трех человек не надо будет оформлять визы. Отныне Поднебесная станет более доступной для семейного отдыха.

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