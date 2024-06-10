Суд в Москве приговорил криминального авторитета Шишкана к пожизненному сроку

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 117 0

Также осуждены 17 его сообщников.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Второй западный окружной военный суд в Москве вынес приговор в отношении криминального авторитета Олега Медведева, известного как Шишкан. За убийства, бандитизм и создание организованной преступной группы (ОПГ) он получил пожизненный срок. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

«По совокупности преступлений окончательно назначить Медведеву наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима», — огласил приговор судья Андрей Гринев.

Шишкану назначен и штраф в размере пяти миллионов рублей. Также 17 сообщников авторитета за убийства, бандитизм и участие в его ОПГ получили различные сроки лишения свободы — от условного до пожизненного.

Слушание дела Шишкана прошло в выездном формате в одном из самых больших залов Мосгорсуда. Связано это с большим числом участников процесса.

Расследование уголовного дела Медведева было завершено Следственным комитетом в 2020 году. Среди громких преступлений банды — убийство генерального директора ЗАО «Племзавод Раменское», депутата Раменского района Подмосковья Татьяны Сидоровой и трех членов ее семьи. Сам Шишкан, помимо прочего, был обвинен в занятии высшего положения в преступной иерархии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на северо-востоке Москвы мужчина убил знакомого своей экс-супруги из-за ревности.

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