«С равноправным участием»: Китай призвал провести конференцию по Украине с РФ

Мирную встречу должны признавать и Москва, и Киев.

Китай призвал провести мирную конференцию по украинскому конфликту с участием России, чтобы ее признавали и Киев, и Москва в равноправном количестве. Об этом во время заседания министров иностранных дел стран БРИКС сообщил глава МИД КНР Ван И.

«Китай выступает за своевременный созыв настоящей мирной конференции, которую признают и Россия, и Украина, с равноправным участием всех сторон и честным обсуждением всех мирных планов», — сообщил китайский министр в Нижнем Новгороде, его слова передал на своем официальном сайте МИД страны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие важные темы затронули на Совете министров иностранных дел стран БРИКС. Организация является таким объединением, где реализовано взаимное уважение, открытость, солидарность, консенсус и многое другое.