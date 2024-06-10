«С равноправным участием»: Китай призвал провести конференцию по Украине с РФ

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 10 0

Ван И: Китай выступает за созыв настоящей мирной конференции по Украине

«С равноправным участием»: Китай призвал провести конференцию по Украине с РФ

Фото: © РИА Новости / Максим Гучек

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Тема:
БРИКС

Мирную встречу должны признавать и Москва, и Киев.

Китай призвал провести мирную конференцию по украинскому конфликту с участием России, чтобы ее признавали и Киев, и Москва в равноправном количестве. Об этом во время заседания министров иностранных дел стран БРИКС сообщил глава МИД КНР Ван И.

«Китай выступает за своевременный созыв настоящей мирной конференции, которую признают и Россия, и Украина, с равноправным участием всех сторон и честным обсуждением всех мирных планов», — сообщил китайский министр в Нижнем Новгороде, его слова передал на своем официальном сайте МИД страны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие важные темы затронули на Совете министров иностранных дел стран БРИКС. Организация является таким объединением, где реализовано взаимное уважение, открытость, солидарность, консенсус и многое другое.

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