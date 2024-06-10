Будет тернистым: Сергей Лавров о переходе к новому мироустройству

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 42 0

Лавров: переход к новому мироустройству будет тернистым и займет целую эпоху

Будет тернистым: Сергей Лавров о переходе к новому мироустройству

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

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Тема:
БРИКС

Какие важные темы затронули на Совете министров иностранных дел стран БРИКС?

В Нижнем Новгороде стартовал двухдневный Совет министров иностранных дел (СМИД) стран БРИКС. Его посетил министр иностранных дел России Сергей Лавров, об этом сообщили на сайте МИД.

Сперва заседание началось с минуты молчания в честь президента Ирана Эбрахима Раиси и Министра иностранных дел Амира Абдоллахиани.

«Расширение БРИКС — наглядное подтверждение процесса формирования многополярного миропорядка. Происходит становление новых центров принятия глобально значимых политических решений из числа государств Глобального Юга и Востока, из государств Мирового большинства», — отметил Лавров.

По его словам, путь к мироустройству будет тернистым из-за США и их союзников, которые стремятся удержать ускользающее доминирование. Для этого они используют различные методы, чтобы добиться своей цели.

«Примеры всем известны: Югославия, Ирак, Ливия, Афганистан, Сирия, Украина и ряд других стран. И это лишь «верхушка айсберга“», — сказал Лавров.

Он подчеркнул, что Россия же выступает за более справедливое мироустройство. Вместе с странами мирового большинства она нацелена на укрепление роли межгосударственных форматов.

Именно БРИКС является таким объединением, где реализовано взаимное уважение, открытость, солидарность, консенсус и многое другое.

Лавров заявил, что началась работа над ключевыми российскими инициативами, которые касаются транспортной сферы, создание контактной группы по климату, а также рабочей группы по ядерной медицине и медицинской ассоции.

Кроме того, Россия после Йоханнесбургского саммита ведет активную работу по разработке платформы для расчетов национальными валютами.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что президент страны Луис Арсе на пленарном заседании XXVII Петербургского международного экономического форума заявил, что стремление Боливии стать участником БРИКС обусловлено прекрасной перспективой.

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