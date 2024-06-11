«Нарциссы» убивают: психолог оценила череду кровавых преступлений, совершенных из-за ревности

Специалист рассказала, почему отвергнутые часто не могут сдержать свою агрессию.

За последние недели в Москве произошло сразу несколько трагических происшествий, причиной которым послужила ревность. Известно о минимум четырех случаях, когда обезумевшие бывшие нападали на своих возлюбленных или их новых избранников. Исход ужасен — три человека убиты, четверо ранены.

Нападавшие не знают, что такое самоконтроль и эмпатия. Жажда мести и обида управляют разгневанными любовниками, и они идут убивать. Удивительно, но все преступления словно совершены по одному сценарию.

Психолог Екатерина Алексеева в беседе с KP.RU объяснила поведение жестоких ревнивцев.

«Подобные убийства из-за ревности свойственны психопатам с нарциссическими чертами. Это нездоровая история нездоровых людей. Они не терпят конкуренцию. Им становится физически плохо, если они проигрывают. Поэтому ищут способ устранения конкурента любыми путями», — считает специалист.

30 мая 25-летний фитнес-тренер ворвался с ножом в квартиру, где жила его бывшая. Мужчина убил ее нового возлюбленного и покалечил саму девушку. Раненая смогла убежать от нападавшего. Он тем временем выскочил на улицу и в магазине напал еще и на продавщицу.

В итоге кровавой резни в Москве пострадали четыре человека. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям.

Следующее нападение произошло буквально через два дня. В Балашихе 2 июня 17-летний школьник напал с мачете на свою бывшую девушку и ее нового парня. Рок-музыкант пытался отрубить обоим руки. К счастью, подоспевшие на помощь очевидцы помешали трагедии случиться. Пострадавшие в больнице, а нападавший арестован.

Очередная зверская расправа произошла 6 июня средь бела дня. Бывший профессиональный скейтер Константин Балишанский был застрелен вооруженным мужчиной. К сожалению, Балишанский погиб. Стрелок был ранен полицейским при попытке задержания. Одна из версий мотива — ревность.

Не прошло и суток как в подмосковной Лобне зарезали заместителя председателя движения «Зов народа» Антона Еговцева. Выяснилось, что нападавший знал жену убитого и начал ее преследовать. Семья жаловалась в полицию, но спасти Еговцева не удалось.

Ранее 5-tv.ru рассказал о пенсионере, который убил свою внучку и двухлетнюю правнучку.