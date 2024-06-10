Шольц обеспокоен победой ультраправых на выборах в Европарламент

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 27 0

Шольц: победа ультраправых партий не должна становится нормой

Шольц обеспокоен победой ультраправых на выборах в Европарламент

Фото: www.globallookpress.com / Harald Tittel

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Партию самого канцлера ФРГ поддержали менее 14% избирателей — это наихудший результат за всю ее историю.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц обеспокоен победой ультраправых партий на выборах в Европарламент. Об этом он заявил на пресс-конференции с президентом Чили.

«Голоса за правопопулистские партии в Германии и других странах должны вызывать беспокойство. К этому нельзя привыкать. Нашей задачей всегда должно быть противодействие этим силам и борьба за то, чтобы четкое большинство поддерживало партии, приверженные демократии, правовому государству и всему тому, что делает нас Европой», — сказал Шольц.

По итогам выборов в Европарламент в Германии первое место занял блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с 30% голосов, тогда как возглавляемые Шольцем социал-демократы набрали всего 13,9% — худший результат в истории.

Во Франции партия «Национальное объединение» во главе с Марин Ле Пен получила 31,8% голосов. При этом партию президента страны Эммануэля Макрона «Ренессанс» поддержали всего 15,2% избирателей. На фоне такого провала глава государства объявил о роспуске Национального собрания (нижняя палата парламента) и назначил досрочные выборы в парламент, которые пройдут 30 июня и 7 июля.

Консерваторы укрепляют свои позиции в Австрии, Греции и Бельгии. В последней параллельно состоялись еще и местные выборы, по итогам которых премьер-министр вынужден был объявить только о своей отставке.

При этом в массе своей Европарламент все же остается прежним, а победившие центристы сохраняют за собой большинство и право снова выдвигать на пост главы Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как, по мнению политологов, результаты выборов в Европарламент отразятся на России.

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