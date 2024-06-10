Расклад тот же: как отразятся на России результаты выборов в Европарламент

Прошедшие в Европе выборы стали триумфом правых сил. Стоит ли в связи с этим ожидать потепления отношений с РФ?

Кардинальных изменений европейской политики в отношении России после выборов в Европарламент ожидать не стоит. Несмотря на очевидный прорыв правых сил в Германии и во Франции, в целом расклад сил на политической арене Европы остается прежним. Такими выводами с 5-tv.ru поделились российские политологи.

Очень быстро «перекрашиваются»

Так, директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко указал на то, что европейские правые слишком разъединены для того, чтобы представлять собой решающую силу. К тому же, как показывают реалии, их представители зачастую легко предают свои политические принципы.

«Я думаю, нам не следует очень сильно надеяться на то, что крайне правые поменяют климат в Европарламенте. Во-первых, у них не будет большинства, во-вторых, они очень быстро „перекрашиваются“, как это, например, произошло с лидером движения „Братья Италии“ Джорджей Мелони, которая, придя к власти, отказалась практически от всех своих внешнеполитических принципов», — напомнил эксперт.

Он также обратил внимание на показательное поведение лидера правой французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, которая недавно стоя аплодировала в парламенте выступлению президента* Украины Владимира Зеленского.

По мнению Минченко, возросшее число правых в Европарламенте приведет лишь к тому, что их начнут активнее перекупать и переманивать на свою сторону другие партии. В результате принципиально политика Евросоюза в отношении России не изменится.

Противостояние с Россией сплачивает Европу

Фото, видео: Reuters / Bernadett Szabo; Telegram / Вадим Трухачев / vadimvts1; 5-tv.ru

В свою очередь преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев указал на то, что часть европейских правых — отъявленные русофобы, от которых не приходится ожидать смягчения политики в отношении России.

«Среди правых евроскептиков есть две фракции. Одна из них — европейские консерваторы и реформисты, где сосредоточены в подавляющем большинстве именно русофобы, для которых Россия — это варварская страна. Те же, кто более-менее нам лоялен, в основном группируются во фракции „Идентичность и демократия“», — пояснил эксперт.

Он отметил, что относительно лояльные России правые после выборов заняли в Европарламенте 100 мест из 720, чего явно недостаточно для того, чтобы оказывать сильное влияние на европейскую политику.

«Это, безусловно, больше, чем было раньше. Примерно в полтора раза. Но пока что это может повлиять только на то, что с ними придется считаться при формировании бюджета ЕС, в том числе тех средств, которые идут на помощь Украине, а также советоваться по поводу антироссийских санкций. То есть новые пакеты будут менее объемными, чем могли бы быть, и средств на Украину пойдет меньше. Тем не менее средства на Украину все же пойдут, и в целом политика в отношении России не изменится», — констатировал Трухачев.

Он с сожалением отметил, что противостояние с Россией — это то, что сплачивает подавляющее большинство европейской элиты. При этом в обществе большого запроса на улучшение отношений с Россией нет. Есть лишь небольшой запрос на то, чтобы поддержка Украины не била рядовых европейцев по карману, и на то, чтобы их не отправляли воевать с Россией.

«В общем, выборы показали, что европейцы относятся к России не лучшим образом», — резюмировал политолог.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в Кремле оценили итоги выборов в Европарламент.

* — Пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.