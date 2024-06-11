В ответ на победы ВС РФ: на Западе начали пугать терактами в российских школах

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Express: Киев собирается наносить удары по российским школам

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Киевский режим теперь планирует бить по учебным заведениям.

На Западе начали пугать терактами в российских школах, заявляя, что Украина готова начать подобные атаки. Об этом в интервью изданию Express рассказал Николас Драммонд, член комитета по обороне британского парламента.

По его словам, в Киеве уже сейчас планируют развернуть террористическую активность на российской территории. И этот план вступит в силу, если Москва будет побеждать, либо просто добьется значимых успехов, или же Владимира Зеленского заставят подписать какое-либо мирное соглашение.

По информации Драммонда, помимо терактов в школах, Киев готов организовать удары по объектам инфраструктуры.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине прогнозируют «заключительное сражение» в конце лета.

 

 

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