Киевский режим теперь планирует бить по учебным заведениям.

На Западе начали пугать терактами в российских школах, заявляя, что Украина готова начать подобные атаки. Об этом в интервью изданию Express рассказал Николас Драммонд, член комитета по обороне британского парламента.

По его словам, в Киеве уже сейчас планируют развернуть террористическую активность на российской территории. И этот план вступит в силу, если Москва будет побеждать, либо просто добьется значимых успехов, или же Владимира Зеленского заставят подписать какое-либо мирное соглашение.

По информации Драммонда, помимо терактов в школах, Киев готов организовать удары по объектам инфраструктуры.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине прогнозируют «заключительное сражение» в конце лета.