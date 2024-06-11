«Вялотекущий режим»: как распознать в мужчине скуфа

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 43 0

Психолог Миллер: мужчина является скуфом, если у него нет целей и мотивации

«Вялотекущий режим»: как распознать в мужчине скуфа

Фото: www.globallookpress.com / David Oxberry

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В чем особенность характера таких людей?

Последнее время в интернете появился новый популярный жаргонизм — «скуф». Так называют скучных и не самых приятных в общении мужчин старше 30 лет. Психолог и сексолог Александра Миллер в беседе с изданием NEWS.ru объяснила, по каким признакам проще всего распознать в мужчине скуфа.

По словам специалиста, мужчина, к которому подходит этот термин, не проявляет никакой инициативы, у него нет жизненных планов или здоровых амбиций.

«Они не хотят читать, изучать новое, ездить в новые места. Когда еще в начале отношений вялотекущий режим заметен, вы видите скучноватого парня, который в принципе готов разделить свой досуг с девушкой так, чтобы заказать пиццу и попить пиво, — дальше будет только хуже», — объясняет психолог.

Кроме того, у скуфов отсутствует интерес к жизни и мечты. То же самое касается карьеры: такие мужчины не стараются развиваться профессионально.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что психолог назвал идеальную разницу между супругами.

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«Вялотекущий режим»: как распознать в мужчине скуфа

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