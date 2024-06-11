Суд в ЮАР арестовал активы Google за дискриминацию православного телеканала

Высокий суд Южно-Африканской Республики (ЮАР) арестовал активы компании Google South Africa по делу о блокировке православного телеканала. Таким образом, было утверждено возбуждение уголовного дела, сообщает портал Moneyweb.

Решение о блокировке активов Google SA принято судом после того, как компания не выполнила решение о восстановлении работы канала Foundation for Orthodox Television.

Глава «Фонда Православного телевидения» Хьюго Джонстон, который и подал иск в суд, рассказал о масштабности своих требований к корпорации. По его словам, требования исчисляются в 100 тысяч рублей в день, удваиваясь каждую неделю и достигая 700 тысяч рублей. Джонстон намерен бороться с Google как с политически мотивированной компанией.

В материале также поднимается вопрос о том, какие законы будут действовать в «цифровом мире» сегодня. Именно он, по мнению журналистов, сегодня становится все более актуальным.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в конце 2023 года Таганский суд Москвы назначил Google третий оборотный штраф в размере 4,6 миллиарда рублей за отказ удалить из YouTube фейковые сообщения о спецоперации на Украине и запрещенной в России информации.