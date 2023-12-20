Google снова оштрафовали за неудаление фейков о спецоперации

Суд в Москве назначил Google третий оборотный штраф в размере 4,6 млрд рублей
Фото: www.globallookpress.com
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Также на платформе есть контент, связанный с пропагандой ЛГБТ-отношений.
Таганский суд Москвы назначил Google третий оборотный штраф в размере 4,6 миллиарда рублей за отказ удалить из YouTube фейковые сообщения о спецоперации на Украине и запрещенной в России информации.
«Признать компанию Google виновной в совершении административного правонарушения <…> и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 4 611 738 рублей», — приводится решение судьи.
Компанию обвинили по части 5 статьи 13.41 КоАП РФ («Повторное неудаление информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством Российской Федерации»).
В частности, в опубликованных на YouTube роликах размещена недостоверная информация о потерях ВС РФ в ходе СВО, жертвах среди мирного населения и планах по применению ядерного оружия. Также на платформе есть контент, связанный с пропагандой ЛГБТ-отношений и экстремистские материалы.
Роскомнадзор направлил Google повторное уведомление о необходимости удалить эти ролики, но компания не сделала этого. Она стала первой в России, подвергнутой за соответствующее нарушение наказанию. В декабре 2021 года суд оштрафовал компанию на 7,2 миллиарда рублей, а в июле 2022-го — на 21,07 миллиарда рублей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Госдуме допустили «дерусификацию» поисковой выдачи Google по просьбе Украины.
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