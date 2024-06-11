«Бриджит, сделай что-нибудь!» — французы умоляют жену Макрона образумить его

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 35 0

Французы просят жену Макрона убедить его подать в отставку

«Бриджит, сделай что-нибудь!» — французы умоляют жену Макрона образумить его

Фото: Reuters / LUDOVIC MARIN

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Граждане республики обвиняют своего президента в авантюризме из-за роспуска Национального собрания и объявления досрочных выборов в парламент.

Граждане Франции в отчаянии обращаются к супруге президента Эммануэля Макрона Бриджит с тем, чтобы она повлияла на мужа, который, вместо того, чтобы признать поражение и уйти в отставку, ввергает страну в очередную авантюру.

Об этом пишет издание EADaily, изучившее комментарии французов к публикации Le Figaro, где анализируется роспуск Макроном Национального собрания и созыв новых парламентских выборов.

«За июнь месяц у нас будет Макрон на завтрак, обед и ужин. Он монополизирует СМИ и всюду лезет. Ему никак не признать всеобщую ненависть к своей персоне. Брижит, сделай же что-нибудь!»;

«До него (Макрона — Прим. ред.) до сих пор не дошло, что чем больше он рвется к микрофону, тем тяжелее его положение»;

«Наша страна — жертва раздувшегося эго Макрона, который не понимает, что реальная проблема в нем самом. Он должен был подать в отставку!»;

«Очередная прихоть высокомерного, капризного, обидчивого и бездумного человека», — цитирует издание высказывания французов.

В самой публикации говорится о том, что, если Макрону удастся победить на объявленных им выборах в национальный парламент, то его авантюра будет воспринята как «гениальный ход». Однако если избиратели снова отрекутся от президента, как произошло на выборах в Европарламент, то на его пятилетний срок «опустятся еще более густые сумерки».

Провал партии Макрона на выборах в Европарламент стал для него большим ударом по имиджу. Его сторонники из «Ренессанса» набрали вдвое меньше голосов, чем «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

После этого лидер Франции объявил о роспуске Национального собрания (нижняя палата парламента) и проведении досрочных выборов в парламент, которые пройдут 30 июня и 7 июля.

К такому решению Макрона призвал один из лидеров «Национального объединения» Жордан Барделла, заявивший, что действующее правительство и президент «не отражают волю народа». Макрон согласился. Тем самым французский лидер торопится спасти свою репутацию, считают эксперты.

Ранее 5-tv.ru рассказал, в каком случае Эммануэль Макрон уйдет в отставку.

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