«Сценарий крайних мер»: в каком случае Макрон уйдет в отставку

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Евгения Романова
Евгения Романова 29 0

Europe 1: Макрон обсуждает с окружением возможность своей отставки

«Сценарий крайних мер»: в каком случае Макрон уйдет в отставку

Фото: www.globallookpress.com / Alexis Sciard

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Французский лидер фактически потерпел поражение, когда избиратели поддержали в большей степени главу правой партии Марин Ле Пен на выборах в Европарламент.

Президент Франции Эммануэль Макрон обдумывает возможность отставки в случае победы правого «Национального объединения» на парламентских выборах, этот сценарий он обсуждает со своим окружением. Об этом сообщает радиостанция Europe 1 со ссылкой на источник.

«Отставка президента не является табу. Да, сегодня нужно рассматривать все сценарии. Он готов пожертвовать концом своего пятилетнего срока», — сказал приближенный к Макрону.

Указывается, что данный «сценарий крайних мер» президент Франции обсуждал в последние недели с одним из своих собеседников. При этом отставка не является предпочтительным вариантом для Макрона, хотя ее перспектива должна иметь место в этой кампании «для драматизации предстоящих выборов».

Однако Макрон может остаться на посту и сосуществовать во власти с правым «Национальным объединением» при его победе. Пойти ему придется на это, «чтобы не мешать провалу политики этой партии» до момента проведения президентских выборов в 2027 году.

Глава французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен обошла президента Франции Эммануэля Макрона на выборах в Европарламент. Так, представительница правых набрала 31,8% голосов, а главу государства поддержали всего 15,2% избирателей.

Этот провал стал крупным поражением и ударом по имиджу лидера страны. После этого Макрон объявил о роспуске Нацсобрания и назначил досрочные выборы в парламент страны, которые пройдут 30 июня и 7 июля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие страны Евросоюза не поддержали предложения Макрона. В частности, французский лидер думал о создании коалиции инструкторов для отправки на Украину.

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