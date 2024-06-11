«Редко — можно»: российские врачи опровергли западный миф о фастфуде

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 22 0

Врач Павлова: если есть фастфуд редко — катастрофы не произойдет

«Редко — можно»: российские врачи опровергли западный миф о фастфуде

Фото: www.globallookpress.com

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Эндокринолог Павлова сравнила вред от курения с тем, что получает организм во время курения.

Вред для здоровье от употребления картофеля фри нельзя сравнить с курением. Об этом эндокринолог Зухра Павлова рассказала KP.RU.

Не так давно британские медики заявили о том, что одна картошка фри по вреду для здоровья эквивалентна сигарете. Павлова объяснила, что дело не в самой картошке. Если говорить о том, что на самом деле можно считать угрозой для организма, особенно для его сердечно-сосудистой системы, то тут медики единогласны — проблема во многократном использовании масла при высоких температурах.

Примечательно, что на Западе и в США для фритюра используют самое дешевое масло, которое очень быстро начинает выделять вредные вещества. В России чаще всего берут подсолнечное, оно значительно лучше, но все равно наносит удары по здоровью.

Однако, Павлова уверена, что несмотря на доказанную проблему вреда масла, сравнивать фастфуд с сигаретами все же нельзя.

«Если вы употребляете такую еду редко, в качестве исключения (например, раз в полгода), то никакой катастрофы не произойдет. Продукт не самый полезный, но сравнивать его по степени вредности с сигаретами — перебор», — рассказала Зухра Павлова.

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«Редко — можно»: российские врачи опровергли западный миф о фастфуде

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