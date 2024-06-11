СК проверит высказывания актрисы Трояновой* о русских детях

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 47 0

Бастрыкин поручил проверить высказывания актрисы Трояновой* о русских детях

СК проверит высказывания актрисы Трояновой* о русских детях

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Бежавшая во Францию звезда сериала «Ольга» неоднократно публично оскорбляла соотечественников и власти РФ, за что получила статус иноагента.

Следственный комитет РФ проверит антироссийские высказывания актрисы Яны Трояновой* по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина. Об этом сообщает РИА Новости.

Поводом для проверки актрисы стали появившиеся в сети кадры, на которых она публично оправдывает призывы к убийству русских, в том числе детей.

«Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил ГСУ СК России организовать по данному факту процессуальную проверку, в рамках которой будет дана правовая оценка озвученным высказываниям», — заявили в СК.

В ноябре прошлого года Минюст внес Троянову в список иностранных агентов за распространение недостоверной информации о решениях и политике российской власти и выступления против спецоперации на Украине.

Троянова неоднократно публично оскорбляла соотечественников, называя их «русскоязычными заложниками». При этом актриса продолжала сниматься в российских фильмах и сериалах, зарабатывая на гражданах РФ.

Позднее Троянова бежала во Францию, откуда продолжила сыпать оскорблениями в адрес родины. В профессиональном плане актриса оказалась невостребованной за рубежом, снявшись за все время в небольшом польском сериале.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что признанного иноагентом актера Алексея Панина** включили в реестр террористов и экстремистов в России.

* — признана иноагентом в РФ.

** — признан иноагентом, внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

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