Актера Алексея Панина* внесли в список террористов и экстремистов
Росфинмониторинг включил Алексея Панина* в реестр террористов и экстремистов
Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко
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Зимой артиста заочно арестовали на два месяца.
Актер Алексей Панин* включен в реестр террористов и экстремистов. Информация об этом следует из базы Росфинмониторинга.
«Национальная часть… Панин Алексей Вячеславович**, 10.09.1977 г. р., г. Москва», — указывается в ней.
Ранее 5-tv.ru писал, что в феврале актера Алексея Панина заочно арестовали на два месяца по делу о призывах к терроризму. Так, он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 205.2 УК РФ. Срок ареста исчисляется с момента его экстрадиции, депортации или фактического задержания на территории России.
* — признан иностранным агентом в России
* — внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму
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