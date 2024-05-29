Актера Алексея Панина* внесли в список террористов и экстремистов

Зимой артиста заочно арестовали на два месяца.

Актер Алексей Панин* включен в реестр террористов и экстремистов. Информация об этом следует из базы Росфинмониторинга.

«Национальная часть… Панин Алексей Вячеславович**, 10.09.1977 г. р., г. Москва», — указывается в ней.

Ранее 5-tv.ru писал, что в феврале актера Алексея Панина заочно арестовали на два месяца по делу о призывах к терроризму. Так, он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 205.2 УК РФ. Срок ареста исчисляется с момента его экстрадиции, депортации или фактического задержания на территории России.

* — признан иностранным агентом в России

* — внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму